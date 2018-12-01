Съёмки мини-сериала «Вижн и Алая ведьма» могут начаться в ближайшие месяцы

Наряду с официально заявленным в производство мини-сериалом о похождениях Локи в работе находится ещё один многосерийный проект для Disney+, о котором до сих пор известно только по слухам. Портал Deadline на днях обмолвился, что сериал уже и название получил — «Вижн и Алая ведьма».

Поговаривают, в крупнобюджетную телепостановку Marvel Studios войдут 6–8 эпизодов, а титульных персонажей вновь сыграют Пол Беттани и Элизабет Олсен. О сюжете ничего неизвестно, однако у супергеройской парочки есть как минимум две отдельные комиксные арки под названием «Вижн и Алая ведьма» — обе увидели свет ещё в 80-х.

Предполагается, что съёмки мини-сериала стартуют довольно скоро, дабы успеть включить его в премьерную линейку оригинального контента для потокового сервиса Disney+, который заработает следующей осенью.