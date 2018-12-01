Сериал о приключениях Кассиана Андора обзавёлся шоураннером

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Объявленный в начале ноября второй художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» — безымянный приквел «Изгоя-один» — обзавёлся шоураннером. Многосерийный проект от Lucasfilm для потокового сервиса Disney+ возглавил Стивен Шифф («Американцы»).

Шпионский триллер с обилием экшена расскажет о приключениях разведчика Кассиана Андора (Диего Луна) до его памятной героической миссии по добыванию чертежей Звезды Смерти. Это история об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных подвигах во имя возрождения надежды в галактике, страдающей от тирании Империи.

Текстом пилотного эпизода и библией проекта занимается Джаред Буш («Зверополис», «Моана»). Команда сценаристов вот-вот приступит к работе, а производственный процесс стартует в следующем году.