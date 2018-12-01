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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Тейлор Китч возвращается на HBO в новой наркодраме

Тейлор Китч («Настоящий детектив») застолбил за собой ведущую партию в пока что безымянной драме телеканала HBO, где сыграет молодого семьянина и по совместительству наркодилера Криса Клага. Оказавшись в искусственной коме из-за собственного некачественного товара, он осознаёт, что это была не случайность, и кто-то из близких пытается его убрать.

Создатели обещают семейную драму, полную возмездия, любви и, как ни странно, юмора. История будет рассказана через флешбэки и настоящее попавшего в чистилище Криса.

Идея сериала принадлежит Джону Барчески («Сыны анархии»), который вынашивал её годами. Сценарий он напишет совместно с Робертом Муничем («Империя»), а режиссёром назначен Мэтт Шекман («Игра престолов», «В Филадельфии всегда солнечно»). Все трое вместе с Китчем выступят исполнительными продюсерами проекта. Производство контролируют HBO и Entertainment One.

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