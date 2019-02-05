FX заказал съёмки первого сезона сериала по комиксу «Игрек: Последний мужчина»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Невероятно, но факт: после долгих мытарств проект «Игрек» таки преодолел пилотную стадию и получил от кабельного канала FX заветное одобрение на съёмки полного первого сезона. Вдобавок в сети появился первый кадр из будущего сериала.

В центре научно-фантастической драмы — экранизации постапокалиптического комикса Брайана К. Вона «Игрек: Последний мужчина» — парень по имени Йорик Браун (Барри Кеоган) и его обезьянка-капуцин Амперсанд, они последние представители сильного пола на Земле. Вирус выкосил всех млекопитающих с игрек-хромосомой. Авторы обещают рассказать о мире под управлением женщин и раскрыть темы гендерных, расовых, классовых различий, а также тему выживания.

Помимо Кеогана в сериале снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и другие.

Шоураннерами проекта выступают Майкл Грин («Американские боги», «Логан: Росомаха») и Аида Машака Крол («Джессика Джонс»). Первый эпизод сняла Мелина Матсукас («Мастер не на все руки»). Все вышеперечисленные значатся исполнительными продюсерами вместе с коллегами по «Американской истории преступлений» Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производство курирует FX Productions. Премьеру обещают в следующем году.