 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision Новое аниме зимы 2019 года Netflix может продлить «Ведьмака» сразу на несколько сезонов
   
4
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточники: comicbook.comnerdist.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дэбора Энн Уолл собирает звёздный каст для игрового шоу по D&D

Дэбора Энн Уолл — исполнительница роли Карен Пэйдж в сериале «Сорвиголова» — станет данжен-мастером кампании в настольной игре «Подземелья и драконы» на стриминговом сервисе Alpha. Шоу под названием «Реликвии и раритеты» будет представлять собой трансляцию игры в придуманном Уолл сеттинге. Игроками будут актёр Томми Уолкер, актёр и режиссёр Ксандер Жаннере, актриса Джулия Дэннис и стример Жасмин Бхуллар. В поддержку главным героям на шоу приглашены Кевин Смит (в представлении не нуждается), Чарли Кокс («Сорвиголова»), Мэттью Лиллард («Скуби Ду»), Симона Миссик («Люк Кейдж»), Янина Гаванкар («Настоящая кровь») и Сэм Ричардсон («Вице-президент»).

Актёры Вин Дизель и Джон Брэдли участвовали в подобных шоу за авторством Мэтта Мерсера, однако такая большая команда из голливудских актёров собирается впервые. Премьера «Реликвий и раритетов» состоится 6 февраля в 05:00 по московскому времени.

«Подземелья и драконы» — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, созданная в 1974 году. Актуальная на сегодняшний день пятая редакция увидела свет четыре года назад. Новая волна популярности игры началась после выхода на Netflix сериала «Очень странные дела». Издатель Wizards of the Coast заявил в июле прошлого года, что 2017-й стал рекордным по продажам за 20 лет владения франчайзом.

4 Обсудить
Темы
 
Видео Реликвии и раритеты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дэбора Энн Уолл собирает звёздный каст для игрового шоу по D&D

Тоже интересно

 
Кино «Коматозники» — трейлер
 
Кино «Викинг» — первый отрывок
 
Кино Министерство культуры России хочет запретить торренты, только ещё не знает как
 
Кино «Апгрейд» — трейлер без цензуры
 
Кино «Восемь подруг Оушена» — первый кадр
 
Аниме ЕВА-289: Погребённые под аниме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Outer Worlds - новая ролевая игра от Obsidian Entertainment стала главной темой мартовского номера GameInformerDays Gone - разработчики рассказали о борьбе за выживание в новом геймплейном ролике игрыВ Steam проходит распродажа, приуроченная к празднованию китайского Нового годаДо слез - пользователи сети до глубины души тронуты рекламой Xbox Adaptive ControllerDreams - разработчики эксклюзива для PlayStation 4 датировали следующее новостное обновление по игре
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика