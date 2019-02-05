Дэбора Энн Уолл собирает звёздный каст для игрового шоу по D&D

Дэбора Энн Уолл — исполнительница роли Карен Пэйдж в сериале «Сорвиголова» — станет данжен-мастером кампании в настольной игре «Подземелья и драконы» на стриминговом сервисе Alpha. Шоу под названием «Реликвии и раритеты» будет представлять собой трансляцию игры в придуманном Уолл сеттинге. Игроками будут актёр Томми Уолкер, актёр и режиссёр Ксандер Жаннере, актриса Джулия Дэннис и стример Жасмин Бхуллар. В поддержку главным героям на шоу приглашены Кевин Смит (в представлении не нуждается), Чарли Кокс («Сорвиголова»), Мэттью Лиллард («Скуби Ду»), Симона Миссик («Люк Кейдж»), Янина Гаванкар («Настоящая кровь») и Сэм Ричардсон («Вице-президент»).

Актёры Вин Дизель и Джон Брэдли участвовали в подобных шоу за авторством Мэтта Мерсера, однако такая большая команда из голливудских актёров собирается впервые. Премьера «Реликвий и раритетов» состоится 6 февраля в 05:00 по московскому времени.

«Подземелья и драконы» — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, созданная в 1974 году. Актуальная на сегодняшний день пятая редакция увидела свет четыре года назад. Новая волна популярности игры началась после выхода на Netflix сериала «Очень странные дела». Издатель Wizards of the Coast заявил в июле прошлого года, что 2017-й стал рекордным по продажам за 20 лет владения франчайзом.