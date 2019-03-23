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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.wired.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Популярнейший YouTube-канал займётся производством сериалов для Netflix и Amazon

Самый популярный канал на YouTube (хотя PewDiePie может поспорить) T-Series станет поставщиком сериального контента для таких потоковых гигантов, как Netflix, Amazon и сам YouTube.

Официальная площадка индийского лейбла T-Series выпускает в основном музыкальные клипы и трейлеры к болливудским фильмам. Однако 90 миллионов подписчиков не прошли незамеченными, и теперь компания учреждает новое подразделение, которое займётся производством веб-сериалов.

Контракты с потоковыми сервисами уже подписаны, позволяя онлайн-кинотеатрам разнообразить ассортимент и подобраться к целевой аудитории в виде немалой армии поклонников индийских сериалов по всему миру.

Пока никаких подробностей о содержании будущих проектов не называется, но президент компании Нирай Кальян обещает порадовать зрителей очень скоро.

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