Популярнейший YouTube-канал займётся производством сериалов для Netflix и Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Самый популярный канал на YouTube (хотя PewDiePie может поспорить) T-Series станет поставщиком сериального контента для таких потоковых гигантов, как Netflix, Amazon и сам YouTube.

Официальная площадка индийского лейбла T-Series выпускает в основном музыкальные клипы и трейлеры к болливудским фильмам. Однако 90 миллионов подписчиков не прошли незамеченными, и теперь компания учреждает новое подразделение, которое займётся производством веб-сериалов.

Контракты с потоковыми сервисами уже подписаны, позволяя онлайн-кинотеатрам разнообразить ассортимент и подобраться к целевой аудитории в виде немалой армии поклонников индийских сериалов по всему миру.

Пока никаких подробностей о содержании будущих проектов не называется, но президент компании Нирай Кальян обещает порадовать зрителей очень скоро.