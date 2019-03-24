Гвинет Пэлтроу и Зои Дойч снимутся в чёрной комедии про политику

Не так давно продавшийся стриминговому гиганту Райан Мёрфи начинает отбивать вложенные в него средства. Первым сериалом мастера антологий для Netflix станет чёрная комедия «Политик». Внушительный актёрский состав прилагается: Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Зои Дойч, Люси Бойнтон и Боб Балабан, а также Дэвид Корнсвет, Джулия Шлепфер, Лора Дрейфусс, Бенджамин Барретт и Тео Джермейн. Главную роль играет Бен Платт («Идеальный голос»).

Богатенький студентик из Санта-Барбары Пейтон Хобарт (Платт) ещё в семь лет твёрдо решил, что станет президентом США. Но сначала ему придётся управляться с коварными политическими игрищами высшей школы Святого Себастьяна. Чтобы избраться президентом студенческого совета, заполучить место в Гарварде и не свернуть с намеченного пути к успеху, ему придётся перехитрить коварных сокурсников, не пожертвовав при этом собственными моральными принципами и сохранив лицо.

Мёрфи выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта вместе с давним товарищем (и не столь давним мужем Пэлтроу) Брэдом Фэлчаком. Премьера сериала намечена на 27 сентября.