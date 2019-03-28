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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Убивая Еву» — финальный трейлер второго сезона

Второй сезон прошлогоднего хита «Убивая Еву» стартует уже на следующей неделе, и до премьеры кабельный канал BBC America успел выпустить финальный трейлер шпионского триллера. Чёрный юмор, одержимость, напряжение и новые действующие лица — всё это, несомненно, радует и увлекает. Первая серия выйдет в эфир 7 апреля.

Сериал основан на серии романов Люка Дженнингса о наёмной убийце-психопатке Вилланелле (Джоди Комер) и сотруднице MI5 Еве (Сандра О), получившей задание выследить и схватить международную преступницу. В итоге купающаяся в роскоши убийца и талантливая оперативница оказываются одинаково одержимы друг другом, и второй сезон неминуемо поднимает ставки в этой смертельной игре в кошки-мышки.

Создателем проекта является шоураннер и сценарист первого сезона Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»); она же выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром обоих сезонов Дэймоном Томасом («Ужасы по дешёвке»), Салли Вудворд Джентл («Уайтчепел»), Ли Моррис («Демоны да Винчи») и другими. Производством заведует Sid Gentle Films Ltd.

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