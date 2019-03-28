«По волчьим законам» — трейлер, постер и дата выхода четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Четвёртый сезон криминальной драмы «По волчьим законам» обзавёлся трейлером, постером и датой премьеры. Сериал вернётся в эфир кабельного канала TNT 28 мая.

В центре повествования преступное семейство Коди из Южной Калифорнии. Жёсткая, бескомпромиссная Джанин Коди, её сыновья и внук занимаются нелегальным бизнесом и порой представляют опасность не только для залётных конкурентов, но и для друг друга. Проект является телеверсией одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо.

В четвёртом сезоне снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта выступает Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он же числится исполнительным продюсером наравне с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элайзой Кларк. Производством занимаются John Wells Productions и Warner Horizon Scripted Television.

Постер: