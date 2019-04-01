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«Агенты Щ.И.Т.» — отрывок из шестого сезона с «обновлённым» агентом Колсоном

Шестой сезон «Агентов Щ.И.Т.» наконец-то получил официальную дату выхода и подразнил фанатов на прошедшем WonderCon в Анахайме отрывком из продолжения, знакомящим аудиторию с новым персонажем в теле агента Колсона. Кларку Греггу в этом году предстоит изображать совершенно новую личность.

13-серийный шестой сезон марвеловского супергеройского боевика, события которого разворачиваются спустя год после произошедшего в финале пятого сезона, стартует на телеканале ABC 10 мая. Помимо Грегга в продолжении снимаются Минг-На Вен, Хлои Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Исполнительными продюсерами проекта числятся его создатели Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн, а также Джеффри Белл, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производством по-прежнему занимаются ABC Studios и Marvel Television.

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Видео Агенты Щ.И.Т.
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