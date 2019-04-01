 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым «Болотная тварь» обзавелась датой выхода Subverse — RPG-пародия на Mass Effect от мастеров CG-порнографии из Studio FOW Презентация State of Play от Sony — просмотр и обсуждение в прямом эфире Впечатления: демо Valfaris
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Игра престолов» — промо-ролики восьмого сезона с парой свежих кадров

В сети появилась пара полуминутных промо-роликов из восьмого сезона «Игры престолов». Хорошая новость: в них присутствует парочка свежих кадров. Плохая новость: качество материала оставляет желать лучшего.

Одним из особенно трогательных моментов, замеченных в промо, является анонс очередного воссоединения многострадальных Старков. Впервые с далёкого первого сезона Джон Сноу и Арья Старк снова окажутся в одном кадре.

Шестисерийный финал эпической фэнтезийной саги по романам Джорджа Мартина стартует 14 апреля и завершится в мае двухчасовым документальным фильмом с подзаголовком «Последняя стража», который расскажет о создании заключительного сезона телевизионной легенды.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Матерь драконов могла не дожить до восьмого сезона «Игры престолов»
 
«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона

Тоже интересно

 
Кино Режиссёр Дункан Джонс готов снимать «Варкрафт 2»
 
Кино «Пятьдесят оттенков свободы» — тизер
 
Кино «Лига справедливости» и невидимые усы Супермена
 
Кино «Лига справедливости» — четвёртый анонс трейлера
 
Кино «Стражи галактики 2» — трейлер на русском
 
Кино В «Мстителях: Финале» намного больше спойлеров, чем в «Войне бесконечности»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Лучшие шутки разработчиков и представителей игровой индустрии на первое апреля. Часть 1: ЯпонияМикротранзакции и цензура - появилась новая информация о Wolfenstein: YoungbloodАктер озвучки Bully высказался о желании поработать над второй частьюValve тизерит скорый анонс собственной VR-гарнитурыДeнь, когдa в Fallout 76 остался последний игрок
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru