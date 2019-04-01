«Игра престолов» — промо-ролики восьмого сезона с парой свежих кадров

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появилась пара полуминутных промо-роликов из восьмого сезона «Игры престолов». Хорошая новость: в них присутствует парочка свежих кадров. Плохая новость: качество материала оставляет желать лучшего.

Одним из особенно трогательных моментов, замеченных в промо, является анонс очередного воссоединения многострадальных Старков. Впервые с далёкого первого сезона Джон Сноу и Арья Старк снова окажутся в одном кадре.

Шестисерийный финал эпической фэнтезийной саги по романам Джорджа Мартина стартует 14 апреля и завершится в мае двухчасовым документальным фильмом с подзаголовком «Последняя стража», который расскажет о создании заключительного сезона телевизионной легенды.