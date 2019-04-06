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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Эмилии Кларк до сих пор приходится страдать за свои обнажённые сцены в «Игре престолов»

За свою предельную реалистичность и отсутствие всякой стеснительности «Игра престолов» изначально заняла особое место в телевизионном пантеоне. Особое изобилие откровенных сцен пришлось на первые сезоны, и свою долю оных получила Эмилия Кларк, в недавнем интервью признавшаяся, что ей до сих пор приходится расхлёбывать последствия своего появления на экране обнажённой. Впрочем, исполнительница роли Дейенерис Бурерожденной о своём решении не жалеет:

В сериале нет ни одного момента, который мне хотелось бы переснять. Люди постоянно задают мне вопросы об обнажённых сценах. Если коротко, то нет, я никогда не стала бы ничего не менять. Вы должны увидеть эти сцены, потому что их невозможно просто взять и объяснить на пальцах.

Особую гордость актриса испытывает за момент из эпизода «Книга Неведомого» в шестом сезоне, где кхалиси, объятая пламенем горящего храма, торжествует над врагами. Правда, реакция женской половины публики на эту и подобные сцены с её участием актрису огорчает:

Мне просто хотелось выйти и сыграть сильную сцену безо всякого сексуального подтекста — сцену обнажения, но мощную сцену. В итоге мне до сих пор приходится выслушивать за это кучу гадостей, что само по себе крайне антифеминистично. Ненависть женщин к другим женщинам я считаю проблемой. Это очень печально.

Утешило бы это Эмилию Кларк или нет, но она может не сомневаться, что мужская половина аудитории никаких претензий к этим сценам не имеет.

До старта восьмого — финального — сезона фэнтезийного эпика осталось чуть больше недели. Премьера — 14 апреля. Счастливчики, побывавшие на закрытом кинотеатральном показе первого эпизода, захлёбываются от восторга.

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Темы
 
Игра престолов
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