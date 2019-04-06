«Люцифер» — благодарственный ролик от актёрского состава сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер «Люцифера» опубликовал видеоролик от представителей актёрского состава, которые поблагодарили поклонников за спасение проекта. Особенно комфортно на Netflix себя чувствует мистер Морнингстар, получивший возможность безнаказанно светить в кадре нижним полушариями.

Правда, никакой по-настоящему полезной информации зрителям пока не предоставили, кроме самого факта появления ролика, что, возможно, свидетельствует о скором появлении трейлера четвёртого сезона.

Прошлым летом потоковый сервис спас инфернальный процедурал от закрытия, заказав съёмки 10-серийного продолжения. Четвёртая глава истории о поселившемся в Лос-Анджелесе властелине ада должна выйти в этом году, но даже приблизительной даты премьеры пока нет.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.