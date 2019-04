«Люцифер» — благодарственный ролик от актёрского состава сериала

Официальный твиттер «Люцифера» опубликовал видеоролик от представителей актёрского состава, которые поблагодарили поклонников за спасение проекта. Особенно комфортно на Netflix себя чувствует мистер Морнингстар, получивший возможность безнаказанно светить в кадре нижним полушариями.

well now we know @tomellis17 has really settled in here at @netflix#lucifer pic.twitter.com/ppkTJOSiEg