 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Ноль кадров в секунду. Выпуск 258: Древо секса Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым Новости игр — лучшее за неделю «Принц драконов» получил третий сезон Ади Шанкар продюсирует анимационный сериал по игре Hyper Light Drifter
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Люцифер» — благодарственный ролик от актёрского состава сериала

Официальный твиттер «Люцифера» опубликовал видеоролик от представителей актёрского состава, которые поблагодарили поклонников за спасение проекта. Особенно комфортно на Netflix себя чувствует мистер Морнингстар, получивший возможность безнаказанно светить в кадре нижним полушариями.

Правда, никакой по-настоящему полезной информации зрителям пока не предоставили, кроме самого факта появления ролика, что, возможно, свидетельствует о скором появлении трейлера четвёртого сезона.

Прошлым летом потоковый сервис спас инфернальный процедурал от закрытия, заказав съёмки 10-серийного продолжения. Четвёртая глава истории о поселившемся в Лос-Анджелесе властелине ада должна выйти в этом году, но даже приблизительной даты премьеры пока нет.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.

+ Обсудить
Темы
 
Люцифер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix спас «Люцифера» от закрытия
 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
FOX оставил сериал «Люцифер» без четвёртого сезона

Тоже интересно

 
Игры Публика против лутбоксов
 
Кино «Охотников за привидениями» могут запретить в Китае
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Притяжение»
 
Кино Зак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм
 
Кино «Меч короля Артура» — рейтинг и оценки критиков
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 306: Девиантные нормы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Редактор Kotaku раскрыл кодовое название следующей части Assassin's Creed и поделился первой информацией об игреFinal Fantasy XIV все же выйдет на Xbox One?В нее играют миллионы людей - Тодд Говард рассказал об успехах Fallout 76 и больших планах разработчиков на будущееСледующая Yakuza удивит фанатовКоманда создателя Final Fantasy XIV работает над масштабным некстген-проектом
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru