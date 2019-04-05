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Первоисточники: etcanada.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Норман Ридус не собирается уходить из «Ходячих мертвецов»

Невзирая на последовательное падение популярности «Ходячих мертвецов», отдельные представители актёрского состава не имеют никакого желания покидать проект. В беседе с изданием ET Canada ветеран сериала Норман Ридус понадеялся, что его в ближайшее время не вычеркнут из повествования:

Не хочу никуда уходить. Если от меня решат избавиться, сожгу студию дотла. Вообще я всегда говорил, что просто хотел уйти в закат с собакой, но сейчас это так часто делают, что я уже не уверен. Не знаю, как я хотел бы уйти. Я вообще умирать не хочу, поэтому не будем подкидывать авторам идеи.

Впрочем, сценаристы вроде бы и не собираются прощаться с персонажем. Более того, по информации портала We Got This Covered, шоураннер Анджела Канг подумывает втянуть Дэрила в романтические отношения. Отдельная часть фанбазы давно клянчит у создателей сериала кусочек личного счастья для персонажа. Впрочем, покуда Канг отделывается лишь осторожными намёками:

Дэрил — жертва насилия, ему не так-то просто кому-либо довериться и уж тем более завести романтические отношения. Но мы так или иначе затронем эту тему в следующем сезоне.

Десятая глава бесконечной зомби-драмы стартует на кабельном канале AMC в октябре.

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Ходячие мертвецы
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