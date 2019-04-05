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Создатель «Викингов» Майкл Хёрст берётся за телеэкранизацию «Доктора Живаго» «Кобра Кай» — трейлер второго сезона карате-хита «Джокер» — первый трейлер фильма с Хоакином Фениксом Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым «Мёртвые не умирают» — трейлер и постер комедийного ужастика от Джима Джармуша
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель «Викингов» Майкл Хёрст берётся за телеэкранизацию «Доктора Живаго»

Создатель «Тюдоров» и «Викингов» Майкл Хёрст берётся за многосерийную экранизацию классического романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В производстве мини-сериала поучаствует студия Hartswood Films («Шерлок»).

Восьмисерийная драма расскажет историю о любви, войне и революции, связавших жизни талантливого врача и поэта Юрия Живаго, революционного комиссара Стрельникова (Павла Антипова) и его жены Ларисы Антиповой — женщины, которую оба любили.

Наиболее известной экранизацией романа остаётся одноимённая полнометражная картина 1965 года под режиссурой Дэвида Лина с Омаром Шарифом в титульной роли. В 2002 году на ITV вышел мини-сериал по сценарию Эндрю Дэвиса («Война и мир») с Сэмом Нилом и Кирой Найтли.

У Хёрста своё видение экранизации:

В современном мире столько людей страдает из-за войн, революций и социальной разобщённости. Этот проект выйдет далеко за рамки фильма и расширит историю путешествия доктора Живаго в водоворот революции. Сериал крайне тесно связан с современными событиями по всему миру от Латинской Америки до улиц Парижа.

Исполнительными продюсерами мини-сериала выступают Берил Верчью, Сью Верчью и Фоз Аллан.

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