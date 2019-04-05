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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Мартин Фриман рассказал, почему фанаты «Шерлока» почувствовали себя преданными

Завершившийся в 2017 году сериальный «Шерлок» (по официальной версии — взявший перерыв на неопределённое время) и по сей день порождает множество разговоров. Большинство фанатов остались разочарованы четвёртым сезоном детективной драмы, но, как выяснилось, по совершенно разным причинам.

Исполнитель роли Ватсона Мартин Фриман поведал о весьма солидной группе поклонников сериала, страстно шипперивших неразлучную парочку детективов и почувствовавших себя жестоко обманутыми, когда история их взаимоотношений не получила желаемой развязки:

Некоторые фанаты были твёрдо уверены, что Холмс и Ватсон — убеждённые геи. Они это «знали», как «знали» и то, что шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гэтисс напишут эпизод, когда те уйдут в закат, крепко держась за руки. Когда же ничего не произошло, эти люди «почувствовали себя преданными».

К слову, Фриман и раньше неоднократно жаловался на крайне требовательный фандом «Шерлока», буквально под микроскопом изучавший каждый их шаг, каждый эпизод. Отчасти из-за такого постоянного давления общественности работа над сериалом давно перестала приносить кому-либо удовольствие. И вот результат.

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Шерлок
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