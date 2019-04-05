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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Фильм «Повелитель стихий» лишил «Аватара: Легенду об Аанге» четвёртого сезона

Соавтор «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз, нынче занятый созданием нового волшебного мира «Принца драконов» для Netflix, на днях рассказал у себя в твиттере, что в своё время история о повелителях стихий предполагала вполне осязаемое продолжение.

Успешный анимационный сериал просуществовал на канале Nickelodeon всего три сезона, а после расширил свою вселенную за счёт комиксов, манги, многосерийного сиквела и полнометражной картины «Повелитель стихий» М. Найта Шьямалана, о которой многие поклонники франчайза до сих пор вспоминают с содроганием.

По словам сценариста, четвёртый сезон активно планировался, однако был отменён из-за готовившейся полнометражной экранизации. В четвёртом сезоне Ехаз собирался прописать так называемую искупительную сюжетную арку для Азулы, принцессы Народа Огня и младшей сестры Зуко. Автор тут же уточнил, мол, Шьямалан был совсем не против четвёртого сезона, однако исполнительные продюсеры сериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко предпочли сосредоточиться на фильме.

Четвёртого сезона мультсериала ждать, конечно, не имеет смысла, зато кому-нибудь наверняка придётся по душе тот факт, что с прошлой осени Netflix совместно с Димартино и Кониецко работает над художественным сериалом по вселенной «Аватара».

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