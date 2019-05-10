Канал CBS продлил шесть своих сериалов

Подходит к концу очередной телесезон, и эфирные каналы подводят итоги, сортируя имеющиеся проекты. Одни получают продление и готовятся вернутся к зрителям после летнего хиатуса, другие летят в мусорную кучу. Телеканал CBS одним из первых провёл комплексную ревизию и пока не спешит размахивать топором.

Канал продлил на 4-й сезон «Макгайвера», приписав проекту второго шоураннера в лице Терри Маталиса («12 обезьян»). Также продления удостоились «Спецназ» (3-й сезон), «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (3-й сезон), «Мадам госсекретарь» (6-й сезон), «Булл» (4-й сезон) и «Гавайи 5.0» (10-й сезон).

Неизвестной остаётся судьба ситкомов «Семья», «Счастливы вместе», семейных комедий «Жизнь в деталях» и «Всё схвачено», а также процедурала «Выкуп».

Вдобавок телеканал заказал съёмки семи многосерийных новичков. В список вошли драмы «Зло», «ФБР: Особо опасные» и «Всем встать», а также комедии «На мели», «Второй шанс Кэрол», «Боб любит Абишолу», «Единорог».