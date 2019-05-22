Финальный сезон «Джессики Джонс» обещают показать в июне

Заключительная глава «Джессики Джонс» пока не обзавелась точной датой выхода, однако если верить порталу MCU Exchange, ссылающемуся на официальный график релизов Netflix, третий сезон выйдет в июне. Никаких рекламных материалов, кроме промо-постера с обещанием Coming Soon, стриминговая платформа пока не выпускала.
Детективная драма о пьющей частной сыщице и проблемной супергероине Джессике Джонс (Кристен Риттер) станет последним марвеловским релизом Netflix — в прошлом году с объявлением о разработке потокового сервиса Disney+ пути бывших партнёров окончательно разошлись.
В «Джессике Джонс» помимо Риттер снимаются Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Дэвид Теннант, Джанет Мактир, Леа Гибсон, Дж. Р. Рамирес и другие. Шоураннером сериала значится Мелисса Розенберг («Декстер»).