Финальный сезон «Джессики Джонс» обещают показать в июне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Заключительная глава «Джессики Джонс» пока не обзавелась точной датой выхода, однако если верить порталу MCU Exchange, ссылающемуся на официальный график релизов Netflix, третий сезон выйдет в июне. Никаких рекламных материалов, кроме промо-постера с обещанием Coming Soon, стриминговая платформа пока не выпускала.

Детективная драма о пьющей частной сыщице и проблемной супергероине Джессике Джонс (Кристен Риттер) станет последним марвеловским релизом Netflix — в прошлом году с объявлением о разработке потокового сервиса Disney+ пути бывших партнёров окончательно разошлись.

В «Джессике Джонс» помимо Риттер снимаются Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, Дэвид Теннант, Джанет Мактир, Леа Гибсон, Дж. Р. Рамирес и другие. Шоураннером сериала значится Мелисса Розенберг («Декстер»).