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Первоисточники: georgerrmartin.comwww.theverge.com Прямая ссылка на новость:
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Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» и будущем книжной серии

Наверняка среди зрительской аудитории отмучавшейся «Игры престолов» было немало поклонников литературного первоисточника, ждавших главного вердикта — от основателя вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Писатель по традиции высказался в своём онлайн-журнале Not A Blog.

Как и ожидалось, Мартин был великодушен и дипломатичен. В публикации под названием An Ending он в первую очередь воздал должное трудам всех причастных, отметив, что и представить себе не мог, насколько успешным станет экранизация его книг, а потому сердечно благодарен каждому, кто приложил руку к её созданию.

Мартин напомнил, что на этом история не заканчивается. Творческая команда и актёры уже целиком увлечены другими проектами, как и он сам, сообщив, что с головой ушёл в работу над «Ветрами зимы», за которыми последуют «Грёзы о весне», которые завершат «Песнь Льда и Пламени».

Меня спрашивают, совпадут ли сериальная и книжная концовки. Ну… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да. Не забывайте, я занимаюсь совсем другим видом творчества. В финальном сезоне было шесть эпизодов, а две последних книги, по предварительным подсчётам, совокупно уложатся в 3 тыс. страниц рукописи. Но если понадобится добавить какие-то страницы, главы или сцены, я это сделаю. И не стоит забывать об «эффекте бабочки». Читающие мой блог знают, что я твержу об этом с первого сезона сериала. В романах есть персонажи, которые не добрались до экрана, другие погибли в сериале, но ещё живы в книгах. Читателям ещё предстоит узнать, что случилось с Джейн Пуль, Леди Бессердечной, Пенни и её свиньёй, Скахазом Бритоголовым, Арианной Мартелл, Тёмной звездой, Виктарионом Грейджоем, сиром Гарланом Галантным, Эйгоном VI и множеством других героев — значительных и не очень, с которыми зрители так и не познакомились. И да, там будут единороги… в некотором роде.

Книга или сериал — какой финал «реальнее»? Глупый вопрос. Сколько детей было у Скарлетт О’Хара? Давайте так. Я напишу — вы прочтёте, а потом каждый сделает свой выбор и поспорит об этом в интернете.

 
Джордж Мартин, последняя надежда читателей

Как бы ни сложилась судьба «Песни Люда и Пламени», можно утверждать почти наверняка, что у подавляющего большинства аудитории, читавшей книги, только они и считаются каноном. А что до концовки, есть вероятность, что в окончательно оформившемся варианте её пока нет. В конце концов, многим известно, как сильно разнится первоначальная концепция с нынешним сюжетом книжной серии. Мартин часто называет себя «садовником», а не «архитектором». Он «растит» свои книги, позволяя персонажам достраивать сюжет, и формирует его по ходу написания романа. Потому весьма вероятно, что к моменту завершения «Грёз о весне» концовка и впрямь претерпит некоторые изменения.

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Темы
 
Игра престолов
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