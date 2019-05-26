Новые сериалы 27 мая — 2 июня

На неделе зрителей ждёт несколько многообещающих премьер. На потоковом сервисе Amazon выйдет экранизация «Благих знамений» Нила Геймана и Терри Пратчетта, стриминговый сервис DC Universe презентует хоррор по комиксам «Болотная тварь», на канале HBO выйдет двухчасовое завершение культового вестерна «Дедвуд», а на канале Epix состоится премьера нуарной криминальной драмы «ООО „Вечная благодать“» с Беном Кингсли и Джимми Симпсоном.
Вторник, 28 мая
драма, криминал
В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон
Создатель Джонатан Лиско
На создание сериала авторов вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.
Среда, 29 мая
детектив, драма, мистика
В ролях Харриет Дайер, Пол Блэкторн, Джастин Корнуэлл, Андрес Джозеф, Энн-Мари Джонсон, Чад Джеймс Бьюкенен
Создатель Мойра Кирланд
Кэссси Бишоп обладает врождённым даром, но сама считает оный проклятием. Она может видеть и общаться с призраками, которым помогает разобраться с незавершёнными делами на земле. И вскоре её дар очень сильно пригодиться в расследовании реальных преступлений — Кэсси возьмётся помогать местной полиции, где служит её давний друг.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
Десятый сезон многосерийной комедии отправляет главного героя Стерлинга Арчера и остальную команду на борт космического корабля «Симус». В свежей телеглаве, исследующей жанр научной фантастики, Арчер — активно употребляющий спиртное капитан команды изгоев, бороздящих космические просторы. Там экипажу предстоит столкнуться с межгалактическими пиратами, гигантскими инопланетянами и пережить самое тяжёлое испытание — компанию друг друга.
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Многосерийная мокьюментари завершит свой 1-й сезон 10-м эпизодом Ancestry. В начале мая кабельный канал FX продлил вампирский сериал на 2-й сезон.
комедия, криминал
В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник
Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон
2-й сезон крышесносной чёрной комедии завершится 10-м эпизодом под названием Resurrection. Кабельный канал Syfy ещё не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.
Четверг, 30 мая
фантастика, драма, романтический
В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор
Создатель Джо Покаски
10-я серия Level Up станет заключительной для 2-го сезона супергеройской подростковой мелодрамы. Канал Freeform определяется с будущим проекта и пока воздерживается от официальных заявлений.
Пятница, 31 мая
фэнтези, комедия
В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин
Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт
История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.
фантастика, ужасы
В ролях Кристал Рид, Энди Бин, Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз
Создатель Марк Верхайден, Гари Доберман
В экранизации известного комикса биолог Эбби Аркан возвращается на родину в Луизиану, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус, и знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Со временем Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а переродился в нечто пугающее.
драма
В ролях Майкл К. Уильямс, Вера Фармига, Джон Легуизамо, Фелисити Хаффман, Ниси Нэш, Блэр Андервуд
Создатель Ава Дюверней
Драма, основанная на реальных событиях, повествует о громком расследовании дела об изнасиловании, в котором ложно обвинили пятерых темнокожих подростков из Гарлема. История начнётся весной 1989 года, когда подозреваемых впервые допросили, и завершится в 2014 году с вынесением оправдательного приговора.
детектив, драма, вестерн
В ролях Тимоти Олифант, Иэн Макшейн, Молли Паркер, Брэд Дуриф, У. Эрл Браун, Джон Хоукс
Создатель Дэвид Милч
Криминальная драма повествует о страстях, разгоревшихся в городке Дедвуд во времена «золотой лихорадки». Новое поселение в Южной Дакоте стало пристанищем для преступного сброда и авантюристов всех мастей. Заправляет всем владелец местного салуна Эл Сверенджен, чей авторитет оказывается под угрозой — не в последнюю очередь из-за бывшего маршала Сета Буллока.
В двухчасовом финале старые знакомые встречаются спустя 10 лет. Заново вспыхивает прежняя вражда, заключённые союзы проверяются на прочность, открываются старые раны. И всё это перед лицом неизбежных перемен, которые приносит в Дедвуд время.
драма, детектив, боевик
В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт
Создатель Мартин Джеро
22-й эпизод The Gang Gets Gone завершит 4-й сезон драматического экшена. В первой половине мая телеканал NBC обеспечил проекту продление на финальный 5-й сезон.
Воскресенье, 2 июня
детектив, драма, триллер
В ролях Бен Кингсли, Джимми Симпсон, Джеки Уивер, Луис Гусман, Дэймон Херриман, Терри О’Куинн
Создатель Стив Конрад, Брюс Террис
Современная драма — причудливое сочетание нуара и вестерна — рассказывает о молодом мошеннике Джеймсе, наметившем в качестве жертвы пастора Байрона Брауна. Однако аферист очень скоро пожалеет, что выбрал объектом своих манипуляций именно этого человека.
триллер, мистика, ужасы
В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод
Создатель Джо Хилл
Главная героиня Виктория Маккуин обладает сверхъестественным даром находить утерянные вещи, но эта способность постепенно погружает её в безумие. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что колесит по стране на своём «Роллс-ройсе» с номерным знаком NOS4A2, похищает детей и высасывает из них души. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и пойдёт на всё, чтобы вернуть его.
драма, ужасы
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.