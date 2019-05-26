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Новые сериалы 27 мая — 2 июня

На неделе зрителей ждёт несколько многообещающих премьер. На потоковом сервисе Amazon выйдет экранизация «Благих знамений» Нила Геймана и Терри Пратчетта, стриминговый сервис DC Universe презентует хоррор по комиксам «Болотная тварь», на канале HBO выйдет двухчасовое завершение культового вестерна «Дедвуд», а на канале Epix состоится премьера нуарной криминальной драмы «ООО „Вечная благодать“» с Беном Кингсли и Джимми Симпсоном.

Вторник, 28 мая

 
Сезон4
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, криминал

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

На создание сериала авторов вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.

Видео

Среда, 29 мая

 
Премьера+
NBC
Проводник The InBetween

детектив, драма, мистика

В ролях Харриет Дайер, Пол Блэкторн, Джастин Корнуэлл, Андрес Джозеф, Энн-Мари Джонсон, Чад Джеймс Бьюкенен

Создатель Мойра Кирланд

Кэссси Бишоп обладает врождённым даром, но сама считает оный проклятием. Она может видеть и общаться с призраками, которым помогает разобраться с незавершёнными делами на земле. И вскоре её дар очень сильно пригодиться в расследовании реальных преступлений — Кэсси возьмётся помогать местной полиции, где служит её давний друг.

 
Сезон10
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

Десятый сезон многосерийной комедии отправляет главного героя Стерлинга Арчера и остальную команду на борт космического корабля «Симус». В свежей телеглаве, исследующей жанр научной фантастики, Арчер — активно употребляющий спиртное капитан команды изгоев, бороздящих космические просторы. Там экипажу предстоит столкнуться с межгалактическими пиратами, гигантскими инопланетянами и пережить самое тяжёлое испытание — компанию друг друга.

Видео

 
Конец сезона1
FX
Реальные упыри What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Многосерийная мокьюментари завершит свой 1-й сезон 10-м эпизодом Ancestry. В начале мая кабельный канал FX продлил вампирский сериал на 2-й сезон.

Видео

 
Конец сезона2
Syfy
Хэппи! Happy!

комедия, криминал

В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник

Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон

2-й сезон крышесносной чёрной комедии завершится 10-м эпизодом под названием Resurrection. Кабельный канал Syfy ещё не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Четверг, 30 мая

 
Конец сезона2
Freeform
Плащ и Кинжал Marvel's Cloak & Dagger

фантастика, драма, романтический

В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор

Создатель Джо Покаски

10-я серия Level Up станет заключительной для 2-го сезона супергеройской подростковой мелодрамы. Канал Freeform определяется с будущим проекта и пока воздерживается от официальных заявлений.

Видео

Пятница, 31 мая

 
Премьера+
Amazon
Благие знамения Good Omens

фэнтези, комедия

В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин

Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт

История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

Видео

 
Премьера+
DC Universe
Болотная тварь Swamp Thing

фантастика, ужасы

В ролях Кристал Рид, Энди Бин, Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз

Создатель Марк Верхайден, Гари Доберман

В экранизации известного комикса биолог Эбби Аркан возвращается на родину в Луизиану, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус, и знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Со временем Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а переродился в нечто пугающее.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Когда они нас видят When They See Us

драма

В ролях Майкл К. Уильямс, Вера Фармига, Джон Легуизамо, Фелисити Хаффман, Ниси Нэш, Блэр Андервуд

Создатель Ава Дюверней

Драма, основанная на реальных событиях, повествует о громком расследовании дела об изнасиловании, в котором ложно обвинили пятерых темнокожих подростков из Гарлема. История начнётся весной 1989 года, когда подозреваемых впервые допросили, и завершится в 2014 году с вынесением оправдательного приговора.

Видео

 
Премьера+
HBO
Дедвуд Deadwood

детектив, драма, вестерн

В ролях Тимоти Олифант, Иэн Макшейн, Молли Паркер, Брэд Дуриф, У. Эрл Браун, Джон Хоукс

Создатель Дэвид Милч

Криминальная драма повествует о страстях, разгоревшихся в городке Дедвуд во времена «золотой лихорадки». Новое поселение в Южной Дакоте стало пристанищем для преступного сброда и авантюристов всех мастей. Заправляет всем владелец местного салуна Эл Сверенджен, чей авторитет оказывается под угрозой — не в последнюю очередь из-за бывшего маршала Сета Буллока.

В двухчасовом финале старые знакомые встречаются спустя 10 лет. Заново вспыхивает прежняя вражда, заключённые союзы проверяются на прочность, открываются старые раны. И всё это перед лицом неизбежных перемен, которые приносит в Дедвуд время.

Видео

 
Конец сезона4
NBC
Слепое пятно Blindspot

драма, детектив, боевик

В ролях Джейми Александер, Салливан Степлтон, Одри Эспарза, Роб Браун, Эшли Джонсон, Джонни Витуорт

Создатель Мартин Джеро

22-й эпизод The Gang Gets Gone завершит 4-й сезон драматического экшена. В первой половине мая телеканал NBC обеспечил проекту продление на финальный 5-й сезон.

Видео

Воскресенье, 2 июня

 
Премьера+
EPIX
ООО „Вечная благодать“ Perpetual Grace, LTD

детектив, драма, триллер

В ролях Бен Кингсли, Джимми Симпсон, Джеки Уивер, Луис Гусман, Дэймон Херриман, Терри О’Куинн

Создатель Стив Конрад, Брюс Террис

Современная драма — причудливое сочетание нуара и вестерна — рассказывает о молодом мошеннике Джеймсе, наметившем в качестве жертвы пастора Байрона Брауна. Однако аферист очень скоро пожалеет, что выбрал объектом своих манипуляций именно этого человека.

Видео

 
Премьера+
AMC
NOS4A2 NOS4A2

триллер, мистика, ужасы

В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод

Создатель Джо Хилл

Главная героиня Виктория Маккуин обладает сверхъестественным даром находить утерянные вещи, но эта способность постепенно погружает её в безумие. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что колесит по стране на своём «Роллс-ройсе» с номерным знаком NOS4A2, похищает детей и высасывает из них души. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и пойдёт на всё, чтобы вернуть его.

Видео

 
Сезон5
AMC
Бойся ходячих мертвецов Fear the Walking Dead

драма, ужасы

В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос

Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон

Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.

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