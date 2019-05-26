Новости сериалов — лучшее за неделю

Позорный финал «Игры престолов» наблюдало рекордное количество зрителей — свидетелями катастрофы в прямом эфире стали почти 19,5 млн человек.

Софи Тёрнер против фанатов: петиция о пересъёмке «Игры престолов» — неуважение ко всей съёмочной группе — исполнительница роли Сансы не умеет читать.

«Мир Дикого Запада» — трейлер третьего сезона событийного сериала — продолжение технотриллера выйдет в следующем году.

Финальная серия «Игры престолов» пополнила список ляпов сериала — снова прогадали с тарой для жидкостей.

Шоураннер «Звёздного крейсера „Галактики“» призывает забить на тех, кому не понравился финал «Игры престолов» — Рональд Д. Мур в восторге от последней серии.

Одного из героев «Игры престолов» изначально ждал совсем другой финал — судьба Джораха Мормонта могла сложиться по-другому.

Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен» — сильный женский персонаж не очень дружен с логикой.

Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом по «Властелину колец» — Брайан Когман получил должность консультанта и будет тесно сотрудничать со сценаристами проекта.

«Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава — в сюжете сериала могут появиться персонажи Даниэля Брюля и Эмили Ванкэмп.