Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен»

На прошлой неделе телеканал The CW опубликовал официальный трейлер своего нового супергеройского сериала по вселенной DC «Бэтвумен», который должен был порадовать прогрессивную общественность, но что-то пошло не так.

На официальном YouTube-канале телевещателя трейлер посмотрело почти 4 млн человек, ролик активно комментируется, однако наибольшая популярность как раз у негативных комментариев. Не менее красноречива и общая оценка трейлера — 65 тыс. лайков против 247 тыс. дизлайков. Зрители не оценили месседж сильной и независимой Кейт Кейн (Руби Роуз), присвоившей одеяние Бэтмена, но не желающей, чтобы славу за её героические поступки молва приписывала прежнему владельцу костюма.

Пилот криминальной драмы о готэмской боевой лесбиянке снял Дэвид Наттер («Игра престолов»). Исполнительными продюсерами выступают сценарист и шоураннер проекта Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти. Производство контролируют Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Премьера состоится осенью.