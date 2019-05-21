 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен» Hulu берётся за экранизацию романа «Глаза дракона» Стивена Кинга Microsoft и Sony объединяют усилия в ряде областей «Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре Осенью Adult Swim покажет новый мультсериал от Дженнди Тартаковски
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен»

На прошлой неделе телеканал The CW опубликовал официальный трейлер своего нового супергеройского сериала по вселенной DC «Бэтвумен», который должен был порадовать прогрессивную общественность, но что-то пошло не так.

На официальном YouTube-канале телевещателя трейлер посмотрело почти 4 млн человек, ролик активно комментируется, однако наибольшая популярность как раз у негативных комментариев. Не менее красноречива и общая оценка трейлера — 65 тыс. лайков против 247 тыс. дизлайков. Зрители не оценили месседж сильной и независимой Кейт Кейн (Руби Роуз), присвоившей одеяние Бэтмена, но не желающей, чтобы славу за её героические поступки молва приписывала прежнему владельцу костюма.

Пилот криминальной драмы о готэмской боевой лесбиянке снял Дэвид Наттер («Игра престолов»). Исполнительными продюсерами выступают сценарист и шоураннер проекта Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти. Производство контролируют Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Премьера состоится осенью.

3 Обсудить
Темы
 
Бэтвумен
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Бэтвумен» — трейлер супергеройской драмы
 
«Бэтвумен» — первый тизер и баннер новой супергеройской драмы DC
 
Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен»

Тоже интересно

 
Аниме Аниме должно идти по пути Disney и Marvel
 
Кино «Молчание» — трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 266: Самый смелый фак
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 280: Полный Пэ
 
Кино «Неприкасаемые» — трейлер американского ремейка французской драматической комедии
 
Кино Владимир Мединский предлагает сделать билеты на русское кино дешевле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Dauntless - состоялся консольный релиз кооперативного ролевого экшена в духе Monster Hunter, Sony разрешила кроссплейНапугай или пошути, стой или беги - Bandai Namco назвала дату релиза и представила новый трейлер хоррора Man of MedanЗвезды "Игры престолов", Detroit: Become Human и "Дэдпула" стали гостями Comic Con Saint Petersburg 2019. Итоги фестиваляWorld War Z - Saber Interactive рассказала о впечатляющих продажах кооперативного зомби-шутера, представлен хвалебный трейлерОбзор Rage 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru