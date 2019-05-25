Шоураннер «Звёздного крейсера „Галактики“» призывает забить на тех, кому не понравился финал «Игры престолов»

Сценарист и продюсер Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка») пополнил ряды товарищей, поторопившихся с ответом, не потрудившись вникнуть в суть вопроса, и завёл старую шарманку о «фанатах, не получивших того, что они себе нафантазировали». Речь идёт, конечно, о повсеместной критике 8-го сезона «Игры престолов».

Я всегда считал, что всё это нужно держать как можно дальше от сценарной комнаты, и не единожды говорил, это вам не демократия. Мы не проводим голосований по поводу того, чего хотят, что думают и о чём пекутся фанаты. Но подступая к финальному сезону, мы прекрасно осознаём, что кому-то он понравится, а кто-то его возненавидит. Нужно просто пожать плечами и сказать: «Да плевать». Мы стараемся как только можем, а наша единственная ответственность — служить персонажам и завершить историю именно так, как нам кажется верным.

Сценарист отметил, что посмотрел заключительную серию, ознакомился с реакцией публики в интернете, и она очень предсказуема, мол, люди ненавидят увиденное и наслаждаются собственной ненавистью, зато он считает, что финал был прекрасным.

Как зритель я остался очень доволен. Считаю, это было идеальным завершением для всех персонажей, и в свете их поступков всё это имеет смысл. Когда собираешься завершить сериал, тратишь на обдумывание концовки как минимум год. Важнее всего определиться с развязкой и понять, как довести до неё персонажей и сюжет. Всё случившееся в финале «Игры престолов» было продумано, обсуждено и является частью вселенной Джорджа Мартина. Это было очень аккуратно изложено и, по мне, выглядело последовательным и согласованным с действиями героев. Рональд Д. Мур, плюющий на фидбек

Видимо, тот факт, что в данном случае критика исходит далеко не только от фанатов, Мура не смущает или он просто решил не вдаваться в такие мелочи. Надежда лишь на то, что вышесказанное — тонкая ирония. Особенно касаемо сюжета и персонажей, поскольку как раз о них шоураннеры «Игры престолов» — ну, знаете — как бы забыли, слепив то, что при должных стараниях могло стать достойным завершением грандиозной фэнтезийной саги.