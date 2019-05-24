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Одного из героев «Игры престолов» изначально поджидал совсем другой финал Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» и будущем книжной серии «Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава Новости аниме — лучшее за неделю «Красный призрак» — тизер фильма о бессмертном советском солдате
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Первоисточники: www.cinemablend.comcollider.com Прямая ссылка на новость:
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Одного из героев «Игры престолов» изначально поджидал совсем другой финал

Один из основных сценаристов завершившегося фэнтезийного эпика «Игра престолов» рассказал, что во время работы над первыми черновиками 8-го сезона кое-кого долгое время планировалось оставить в живых. К сожалению, имелся в виду не сам сериал.

Главный автор эпизода «Винтерфелл» Дэйв Хилл рассказал, что сир Джорах Мормонт, павший смертью храбрых в битве с армиями Короля Ночи в 3-м эпизоде, первоначально состоял в рядах выживших.

Долгое время мы хотели, чтобы в финале сир Джорах оказался на Стене. Из туннеля [в последней сцене сериала] должны были выехать трое: Джон, Джорах и Тормунд.

Но в итоге авторы так и не смогли отыскать достаточно веских причин, по которым к финалу сериала пути Дейенерис и Джораха разошлись бы.

Нам пришлось бы так сильно исказить логику, чтобы заставить Джораха отправиться на Стену, оставив Дени накануне [событий финала]… у нас не вышло бы сделать это гладко. Поэтому Джорах должен был получить благородную смерть, которой он желал, — оберегая любимую женщину.

 
Дэйв Хилл, знаком со словом «логика»

Между прочим, благородного Мормонта конечный исход устраивает более чем полностью.

В этом есть некоторая сладость, потому что Джорах никогда не узнает, что она [Дейенерис] натворила. Это к лучшему. Он никогда не узнает, что с ней случилось, и для него это благословение. И с прагматичной тоски зрения, его смерть послужила высшей цели. Куда бы мы отправили Джораха после случившегося? Чёрт бы меня побрал, если я знаю.

 
Иэн Глен, он же сир Джорах Мормонт — мёртвый и довольный

Вообще опасения сценаристов оказались совершенно напрасными. При тотальной деградации повествования кукующий на далёком севере Мормонт в компании с убившим его и свою драгоценную королеву Джоном Сноу показался бы лишь каплей в безбрежном море сюжетных несуразностей.

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Игра престолов
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