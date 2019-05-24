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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Мистер Робот» — первый промо-арт четвёртого сезона

Заключительная глава сериала «Мистер Робот» обзавелась первым — зловещим — промо-артом. Изображение подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что события продолжения будут разворачиваться на Рождество. Технотриллер Сэма Эсмейла вернётся на экраны с 12-серийным четвёртым сезоном в этом году; правда, точная дата возвращения пока отсутствует.

Сериал повествует о работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), вступившем в подпольную организацию хакеров во главе с таинственным Мистером Роботом (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp нацелены разрушить поработившую обывателей систему при помощи серии хакерских атак.

В сериале также снимаются Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер, Б. Д. Вонг и другие. Эсмейл числится исполнительным продюсером, режиссёром и шоураннером. Производство контролируют Anonymous Content и Universal Cable Productions.

Промо-арт сериала «Мистер Робот»
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