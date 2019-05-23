«Звёздный путь: Пикар» — первый тизер новой космической саги

CBS All Access представил первый тизер сериала «Звёздный путь: Пикар», который, по заверениям создателей, совершенно непохож на «Дискавери» (и это уже хорошо). Продолжение истории Жана-Люка Пикара в исполнении всё того же Патрика Стюарта будет чем-то медитативным и глубоко личным и покажет путь главного героя к свету из самых глубин тьмы.

В сериале помимо Стюарта снимаются Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд и Эван Эвагора. Шоураннером, разумеется, выступает Алекс Куртцман, а срежиссирует два первых эпизода также работавший над «Дискавери» Ханель М. Кулпеппер.

Дата премьеры пока неизвестна.