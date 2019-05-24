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Новости игр — лучшее за неделю На Disney+ может появиться сериал про Бобу Фетта «Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава Позорный финал «Игры престолов» наблюдало рекордное количество зрителей В Epic Games Store запустили мощную распродажу, снизив цены даже на грядущие игры
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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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На Disney+ может появиться сериал про Бобу Фетта

Земля полнится слухами, благодаря которым полнится многосерийными проектами потоковый сервис Disney+. Приближённый к производству инсайдер сообщил порталу We Got This Covered, будто в недрах Lucasfilm зреет решение о создании сериала о похождениях легендарного охотника за головами Бобы Фетта. И это уже бог знает какой по счёту сериал по «Звёздным войнам», о котором нашептали таинственные анонимные источники.

Впервые со знаменитым наёмником зрители познакомились в пятом эпизоде космосаги «Империя наносит ответный удар», а в шестом эпизоде «Возвращение джедая» с ним попрощались, поскольку Фетт угодил в яму с кровожадным сарлакком. Позже выяснилось, что наёмнику удалось-таки выбраться из пасти монстра, расплатившись за это потерей памяти.

Никакой конкретной информации о возможном сериале не сообщается, и все потенциально причастные к разработке проекта традиционно хранят молчание.

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