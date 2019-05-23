 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом по «Властелину колец» Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен» «Тёмные начала» — трейлер экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана E3 2019 — перечень и расписание конференций Джордж Р. Р. Мартин опроверг слухи о том, что дописал «Песнь Льда и Пламени»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

В спин-оффах «Игры престолов» не будет известных нам персонажей

Очередное разочарование на улице поклонников «Игры престолов» — как будто их и без того было мало. Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что среди спин-оффов сериала не будет прямых сиквелов, и уж точно можно закатать губу насчёт проекта о дальнейших похождениях Арьи Старк:

Мы пытаемся создать самостоятельное произведение в той же вселенной, а не воссоздать «Игру престолов». У каждого проекта свои персонажи, своя динамика. Равно как и другой сценарист, создатель, другой мир.

Мы хотим, чтобы «Игра престолов» была уникальна. Я не хочу брать персонажей из сотворённого Дэном и Дэвидом [Уайссом и Бениоффом] прекрасного мира и помещать их в мир, созданный кем-то другим… Придуманная Джорджем [Мартином] вселенная поистине огромна, и есть множество способов попасть туда. Поэтому мы стараемся создавать обособленные проекты, не пытаясь переделать то, что уже есть. Это одна из причин, почему спин-офф с уже знакомыми персонажами не имеет для нас никакого смысла.

 
Кейси Блойс, канальный деятель

Также он рассказал, что решение завершить сериал восьмым сезоном было принято исключительно его шоураннерами, и, вроде как, таков был их изначальный план. Руководство же канала было готово продолжать снимать сезон за сезоном ещё много лет подряд.

Что касается концовки, канальные боссы всем довольны, считают, что Бениофф и Уайсс проделали отличную работу, и что финал всё равно никогда бы не удовлетворил всех поклонников саги.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии
 
Позорный финал «Игры престолов» наблюдало рекордное количество зрителей
 
Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее

Тоже интересно

 
Кино «Зелёную книгу» окрестили худшим победителем «Оскара» за последние 15 лет
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — трейлер и постер
 
Кино «Шпионы по соседству» — первый отрывок
 
КиноИгры Распаковка Sony Playstation 4, купленной на деньги слушателей
 
Кино «Мы» — первый трейлер триллера от режиссёра фильма «Прочь»
 
Телеовощи. Выпуск 128: Козявочка Мастера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
EDGE оценил Days Gone, Mortal Kombat 11 и другие игры, на обложке - необычная корманная консоль от издателя FirewatchCity of Brass - приключенческий экшен от бывших разработчиков BioShock раздадут бесплатно в Epic StoreНазвана дата выхода Ancestors: The Humankind Odyssey от автора Assassin's Creed - следующего временного эксклюзива Epic Games StoreАнонсирована необычная портативная игровая консоль PlaydateCD Projekt RED рассказала, в каком формате покажет Cyberpunk 2077 на E3. Представлен новый арт
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru