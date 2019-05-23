В спин-оффах «Игры престолов» не будет известных нам персонажей

Очередное разочарование на улице поклонников «Игры престолов» — как будто их и без того было мало. Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что среди спин-оффов сериала не будет прямых сиквелов, и уж точно можно закатать губу насчёт проекта о дальнейших похождениях Арьи Старк:

Мы пытаемся создать самостоятельное произведение в той же вселенной, а не воссоздать «Игру престолов». У каждого проекта свои персонажи, своя динамика. Равно как и другой сценарист, создатель, другой мир. Мы хотим, чтобы «Игра престолов» была уникальна. Я не хочу брать персонажей из сотворённого Дэном и Дэвидом [Уайссом и Бениоффом] прекрасного мира и помещать их в мир, созданный кем-то другим… Придуманная Джорджем [Мартином] вселенная поистине огромна, и есть множество способов попасть туда. Поэтому мы стараемся создавать обособленные проекты, не пытаясь переделать то, что уже есть. Это одна из причин, почему спин-офф с уже знакомыми персонажами не имеет для нас никакого смысла. Кейси Блойс, канальный деятель

Также он рассказал, что решение завершить сериал восьмым сезоном было принято исключительно его шоураннерами, и, вроде как, таков был их изначальный план. Руководство же канала было готово продолжать снимать сезон за сезоном ещё много лет подряд.

Что касается концовки, канальные боссы всем довольны, считают, что Бениофф и Уайсс проделали отличную работу, и что финал всё равно никогда бы не удовлетворил всех поклонников саги.