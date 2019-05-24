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Первоисточники: ew.comew.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Очень странных дел» рассказали о новой угрозе для главных героев и фильмах, вдохновивших 3-й сезон

До выхода третьего сезона «Очень странных дел» осталось не так уж много времени — продолжение фантастического триллера с невероятно аутентичной ретро-атмосферой выйдет 4 июля. Первые промо-материалы, включая трейлер, недвусмысленно намекают на то, что городок Хоукинс до сих пор в страшной опасности. Однако это не единственная проблема, с которой предстоит столкнуться главным героям истории.

Мы хотели раскрыть тему перемен. События в этом сезоне происходят во время последних летних каникул перед старшими классами. Дети взрослеют, и переходный период будет хаотичным, трудным и болезненным. Смогут ли они повзрослеть и при этом не отдалиться друг от друга?

Ну и, само собой, главная угроза никуда не делась

Одиннадцатая закрыла врата, но Свежеватель разума всё ещё жив, на Обратной стороне. Он найдёт другой путь проникнуть в Хоукинс. Это лишь вопрос времени.

 
Мэтт Даффер, брат-близнец Росса Даффера, создателя «Очень странных дел»

А ещё 3-й сезон продолжит радовать дальнейшими похождениями настоящих братанов Стива (Джо Кири) и Дастина (Гейтен Матараццо). По заверениям юного актёра, братья Дафферы отлично знают, чего жаждет аудитория, и не разочаруют зрителей в ожиданиях.

Думаю, это наш самый непростительно забавный сезон. И в то же время он самый ужасающий и напряжённый. Это дикое смешение стилей заметно отличает 3-й сезон от первых двух.

 
Росс Даффер, брат-близнец Мэтта Даффера, создателя «Очень странных дел»

И наконец в интервью изданию EW братья рассказали-таки, какими именно фильмами вдохновлена 3-я глава фантастического триллера:

  • «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» (1982)
  • «Нечто» (1982)
  • «Роман с камнем» (1984)
  • «Успеть до полуночи» (1988)
  • киносерия «Индиана Джонс» (1981–1989)
  • «Парк Юрского периода» (1993)
  • фильмы Дэвида Кроненберга в целом
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Очень странные дела
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