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Первый кадр из 12-го сезона сериала «Доктор Кто»

В сети появился первый кадр из 12-го сезона «Доктора Кто», где 13-му Доктору в исполнении Джоди Уиттакер придётся столкнуться с представителями расы джудунов, носорогообразных гуманоидов, служителей межгалактической полиции.

Эти персонажи впервые появились во вселенной сериала в 2007 году (в 1-м эпизоде 3-го сезона «Смит и Джонс») во времена 10-го Доктора (Дэвид Теннант). Тогда сериалом руководил шоураннер Рассел Т. Дэвис.

Продолжение культовой приключенческой фантастики под присмотром нынешнего шоураннера и основного сценариста Криса Чибнелла («Бродчёрч») стартует на BBC One в начале следующего года.

Кадры из сериала «Доктор Кто»
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