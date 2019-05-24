Первый кадр из 12-го сезона сериала «Доктор Кто»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый кадр из 12-го сезона «Доктора Кто», где 13-му Доктору в исполнении Джоди Уиттакер придётся столкнуться с представителями расы джудунов, носорогообразных гуманоидов, служителей межгалактической полиции.

Эти персонажи впервые появились во вселенной сериала в 2007 году (в 1-м эпизоде 3-го сезона «Смит и Джонс») во времена 10-го Доктора (Дэвид Теннант). Тогда сериалом руководил шоураннер Рассел Т. Дэвис.

Продолжение культовой приключенческой фантастики под присмотром нынешнего шоураннера и основного сценариста Криса Чибнелла («Бродчёрч») стартует на BBC One в начале следующего года.