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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Оранжевый — хит сезона» — промо-ролик финального сезона

Один из флагманов Netflix — тюремно-лесбийская драмеди «Оранжевый — хит сезона» — завершает своё триумфальное шествие этим летом/ Заключительный 7-й сезон обласканного критиками сериала стартует 26 июля. Свежий промо-ролик собрал практически всех ключевых действующих лиц, включая тех, о чьей судьбе в последних сезонах не было ничего известно.

В актёрский состав входят Тейлор Шиллинг, Лору Препон, Узо Адубу, Самиру Уайли, Лаверн Кокс, Наташу Лионн, Кейт Малгрю, Даниэль Брукс, Тэрин Мэннинг и Дэши Поланко. Создатель сериала — Дженджи Коэн.

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Видео Оранжевый — хит сезона
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