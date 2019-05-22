Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом по «Властелину колец»

Третий после Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса основной сценарист «Игры престолов» Брайан Когман подыскал себе другое эпическое фэнтези, которое, возможно, станет достойной заменой экранизации «Песни Льда и Пламени». Автор зачислен консультантом в творческую команду сериала по «Властелину колец» и будет тесно сотрудничать со сценаристами Джоном Ди Пэйном и Патриком Маккеем.

Когман начинал работать над «Игрой престолов» в качестве ассистента шоураннеров и добился поста сценариста благодаря доскональному знанию мира Вестероса. Именно ему мы обязаны прекрасным вторым эпизодом восьмого сезона «Рыцарь Семи Королевств». Эта серия стала последней, над которой довелось поработать сценаристу в рамках сериала, и сам Когман назвал её любовным посланием персонажам, которые за эти годы стали ему родными.

Амбициозный безымянный проект потокового сервиса Amazon с финансированием в четверть миллиарда долларов находится на стадии предпроизводства. События приквела культовой саги Дж. Р. Р. Толкина развернутся за 3000 лет до происходившего в трилогии, во Вторую эпоху Средиземья. По предварительной информации, премьера сериала состоится в 2021 году.