Комедия «Хорошее место» от NBC завершится четвёртым сезоном

В конце прошлого года телеканал NBC продлил «Хорошее место» на четвёртый сезон, а на днях выяснилось, что это продление было последним — после четвёртого сезона телевещатель попрощается с сериалом. Премьера заключительной телеглавы состоится этой осенью.

К слову, решение попрощаться принял создатель комедии Майкл Шур («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»). NBC был бы совсем не против продолжать, однако после завершения первого сезона сценарная команда взялась распланировать дальнейшее развитие сюжета, и Шур посчитал, что четырёх сезонов как раз хватит на всё про всё. Автор признался, что едва не поддался искушению развивать историю дальше, но потом отказался от этой идеи, остановившись на четырёх сезонах.

Сериал начинается с того, как взбалмошная Элеонор (Кристен Белл), по нелепости погибнув, попадает в загробный мир, подозрительно напоминающий рай. Выяснив, что попала туда по ошибке, Элеонор понимает, куда её отправят, если правда вскроется, поэтому решает немедленно исправиться, но для неё это не так-то просто.

Помимо Белл в сериале снимаются Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамила Джамил, Мэнни Хасинто и Д’Арси Карден. Исполнительными продюсерами наряду с Шуром выступают Дэвид Майнер, Морган Сакетт и Дрю Годдард.