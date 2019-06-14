Процедурал «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион продлён на второй сезон

Потоковый сервис Spectrum Originals продлил на второй сезон свой первый и пока единственный сериал «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион в главных ролях.

В центре криминального боевика — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Юнион). Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда её напарница Нэнси Маккена (Альба) выясняет, что жизнь Сид далеко не так безоблачна, как ей представлялось.

Шоураннерами телевизионного спин-оффа «Плохих парней» остаются Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер и Пэм Визи («C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»). За производство отвечают Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television и 2.0 Entertainment.