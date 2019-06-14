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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джеймс Пьюрфой снимется в многосерийной драме о войне в Сирии

Потоковый сервис Hulu одобрил съёмки восьмисерийной военной драмы под рабочим названием «Плодородный полумесяц» (Fertile Crescent), где одну из главных ролей сыграет Джеймс Пьюрфой («Видоизменённый углерод»). Правда, что за персонаж достался актёру, пока остаётся загадкой.

В центре повествования — молодой француз Антуан, отправившийся в охваченную гражданской войной Сирию на поиски своей сестры, которую все считают погибшей. Там благоразумный Антуан примыкает к женскому отряду курдских бойцов и вместе с ним отправляется на территорию, оккупированную террористами-игиловцами. Пути главного героя пересекаются с искателями приключений и анархистами, шпионами и жертвами войны, создавая уникальную картину трагических событий, повлиявших на весь мир.

Помимо Пьюрфоя в проекте задействованы Феликс Моати, Мелани Тьерри, Сухейла Якуб, Джо Бен Айед, Джеймс Флойд, Дин Ридж, Джулия Форе, Франсуа Карон и Селин Сами.

Создателями сериала являются Мария Фельдман, Амит Коэн, Эйтан Мансури и Рон Лешем. Сценарий пишут Коэн, Лешем и Чаби Молья. Все восемь эпизодов срежиссирует Одед Рускин. В производстве участвуют Fremantle и французская студия Haut et Court TV («Молодой Папа»).

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Плодородный полумесяц
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