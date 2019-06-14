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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Фантастический триллер «Восхождение Авроры» отправляется на малые экраны

MGM Television приобрела права на многосерийную экранизацию романа «Восхождение Авроры» (Aurora Rising) за авторством Эми Кауфман и Джея Кристоффа. Ведутся поиски шоураннеров и сценаристов для будущего сериала.

События опубликованного в мае подросткового научно-фантастического триллера — первого тома потенциальной книжной серии — разворачиваются в 2380 году. В центре повествования — лучший кадет «Академии Авроры» Тай Джонс и его команда отбросов и неудачников, спасших девушку от криосна, рассчитанного на многие сотни лет. Очень скоро избавители узнают, что эта девушка может стать катализатором войны, подготовка к которой идёт уже миллионы лет.

Авторы литературного первоисточника будут консультировать экранизацию. Исполнительными продюсерами проекта выступают Билл Тодман мл.и Эдвард Милштейн.

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Восхождение Авроры
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Фантастический триллер «Восхождение Авроры» отправляется на малые экраны

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