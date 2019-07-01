«Ведьмак» — промо-арт и тизер-постер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил первые официальные промо-материалы к «Ведьмаку»: семь промо-фото, изображающих ведьмака Геральта (Генри Кавилл), чародейку Йеннифер (Аня Чалотра) и дитя Предназначения Цири (Фрейя Аллан), а также первый тизерный постер сериала.

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского рассказывает об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, старающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему континенту хаосе.

Премьеру восьмисерийной постановки, за которую отвечает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова»), обещают в конце года.

Постер:

И вдогонку промо-арт с логотипом сериала, символизирующим трёх центральных персонажей саги: