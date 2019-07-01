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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ведьмак» — промо-арт и тизер-постер

Потоковый сервис Netflix выкатил первые официальные промо-материалы к «Ведьмаку»: семь промо-фото, изображающих ведьмака Геральта (Генри Кавилл), чародейку Йеннифер (Аня Чалотра) и дитя Предназначения Цири (Фрейя Аллан), а также первый тизерный постер сериала.

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского рассказывает об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, старающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему континенту хаосе.

Премьеру восьмисерийной постановки, за которую отвечает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова»), обещают в конце года.

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

Постер:

Постеры сериала «Ведьмак»

И вдогонку промо-арт с логотипом сериала, символизирующим трёх центральных персонажей саги:

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»
87 Обсудить
Темы
 
Галерея Ведьмак
 
Сергей Василюк
Лучший комментарий
+74

неужели никто не заметил?... а где второй меч?

На плотве очевидно, сериал то по книге
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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