Создатели «Призраков дома на холме» снимут ещё один хоррор для Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Творческий дуэт Майка Флэнегана и Тревора Мэйси, ответственный за хоррор-антологию «Призраки дома на холме», работает над очередным ужастиком для потокового сервиса Netflix. Семисерийный проект называется «Полуночная месса».

События разворачиваются на уединённом острове, жители которого оказываются свидетелями целой череды удивительных событий и пугающих знамений после появления харизматичного и таинственного молодого священника.

Флэнеган срежиссирует сериал, а также выступит его исполнительным продюсером на пару с Мэйси.