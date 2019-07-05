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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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«Бэтвумен» — очередной интригующий промо-ролик «Бэтвумен»

The CW и Грег Берланти продолжают продвигать предположительно самый унылый из всей супергеройской линейки сериал — вышел новый промо-ролик «Бэтвумен», в котором Руби Роуз снова седлает мотоцикл. Очевидно, новая сильная, независимая и не в меру брутальная защитница Готэма полна решимости надрать задницы всем плохим парням без исключения.

Ответственность за всё происходящее на экране несёт Кэролайн Дрис («Дневники вампира»), выступающая сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Пилотный эпизод зачем-то срежиссировал Дэвид Наттер («Игра престолов»).

Долгожданная (нет) премьера сериала случится уже 6 октября.

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