«Последние цари» от Netflix «похоронили» Ленина раньше времени

Вышедший в минувшую среду новый сериал от Netflix «Последние цари» уже успел наделать немало шуму, но вовсе не в хорошем смысле. Похоже, что создатели сего творения, позиционирующего себя как частично документальный проект, не умеют пользоваться Google. Не помогли даже привлечённые профессиональные историки.

Так, Москва 1905 года по их версии успела «обзавестись» Мавзолеем при живом Ленине и красным цветом Кремлёвских стен, которые белились до 1910 года. А на кадре с подписью «Санкт-Петербург, 1894» изображена соборная мечеть, построенная лишь спустя 26 лет.

Разумеется, такие ляпы не ускользнули от внимания пытливых интернет-пользователей, вызвав настоящую волну негодования и став предметом многочисленных шуток в «Твиттере».

Срежиссировал сериал ранее специализировавшийся на короткометражках Адриан Макдауэлл, а производством занималась известная своими документальными работами компания Nootopia.

По словам создателей, проект является в большей степени художественным: актеры разыгрывают сцены из жизни Николая II, а эксперты-историки дают комментарии всему происходящему на экране. Что, в общем-то, ни в коей мере не оправдывает подобную халатность.