«Аванпост» — постер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон «Аванпоста» — героического фэнтези по версии The CW — обзавёлся вдохновляющим постером второго сезона. Захватывающие дух приключения необыкновенной девушки Талон и её спутников продолжатся 11 июля.

Главная героиня приключенческого фэнтези Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина — Талон, единственная выжившая из расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, девушка попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и монстров. А ещё выясняется, что героиня обладает особой силой, благодаря которой может помочь ей защитить мир.

В сериале снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.