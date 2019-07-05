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«Аванпост» — постер второго сезона

Второй сезон «Аванпоста» — героического фэнтези по версии The CW — обзавёлся вдохновляющим постером второго сезона. Захватывающие дух приключения необыкновенной девушки Талон и её спутников продолжатся 11 июля.

Главная героиня приключенческого фэнтези Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина — Талон, единственная выжившая из расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, девушка попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и монстров. А ещё выясняется, что героиня обладает особой силой, благодаря которой может помочь ей защитить мир.

В сериале снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

Постеры сериала «Аванпост»
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