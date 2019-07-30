80-е, летний лагерь, убийства — трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»

Кабельный канал FX опубликовал первый официальный тизер-трейлер предстоящего девятого сезона антологии «Американская история ужасов», который будет посвящён модной нынче теме 80-х.
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Главные звёзды сериала Сара Полсон и Эван Питерс сезон пропускают. Вместо них будут отдуваться опытные Эмма Робертс, Билли Лурд, Код Ферн, Лесли Гроссман и Джон Кэрролл Линч, а также вновь прибывшие Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла.
Премьера девятой части детища Райана Мёрфи намечена на 18 сентября.