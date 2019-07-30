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Оливия Уильямс, Ник Фрост и Бен Чаплин снимутся в викторианской фантастике Джосса Уидона

Эпическая научно-фантастическая драма The Nevers от Джосса Уидона («Светлячок») и кабельного канала HBO обзавелась основным актёрским составом. Список внушительный, и в нём немало знакомых имён.

К исполнительнице главной роли Лоре Доннели («Чужестранка»), записавшейся в проект в апреле, официально присоединились Оливия Уильямс («Двойник»), Джеймс Нортон («Война и мир»), Том Райли («Демоны да Винчи»), Энн Скелли («Викинги»), Бен Чаплин («Бешеные псы»), Пип Торренс («Проповедник»), Ник Фрост («В пустыне смерти»), а также Элеанор Томлинсон («Полдарк»), Закари Момо («Семь секунд»), Эми Мэнсон («Однажды в сказке»), Рошель Нил («Эпизоды») и Дэнис О’Хэйр («Настоящая кровь»).

В центре приключенческой истории — команда крутых леди, бросающих вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. В арсенале каждой героини имеется набор уникальных необычных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Уидон выступает шоуранером и исполнительным продюсером, а также режиссирует сериал по собственному сценарию, написаному в соавторстве с Дугласом Петри («Сорвиголова») и Джейн Эспенсон («Баффи — истребительница вампиров»). Съёмки начались и проходят в Лондоне.

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Подкасты
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