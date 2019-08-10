«Тредстоун» — тизер шпионского экшена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Самое время будить «спящих» агентов. Кабельный канал USA Network выпустил тизер многосерийного шпионского боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна. Ролик сообщает, что премьера состоится в октябре, но пока без точной даты.

Сериал рассказывает о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства благодаря внедрению в программу тренинга особого протокола поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» спецагенты внезапно «пробуждаются» для выполнения своей смертельной миссии.

В сериале снимаются Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»). Рамин Бахрани снял пилотный эпизод. За производство отвечает Universal Cable Productions («Мистер Робот»).