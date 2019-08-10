«Тредстоун» — тизер шпионского экшена

Самое время будить «спящих» агентов. Кабельный канал USA Network выпустил тизер многосерийного шпионского боевика «Тредстоун» по вселенной Джейсона Борна. Ролик сообщает, что премьера состоится в октябре, но пока без точной даты.
Сериал рассказывает о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства благодаря внедрению в программу тренинга особого протокола поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» спецагенты внезапно «пробуждаются» для выполнения своей смертельной миссии.
В сериале снимаются Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»). Рамин Бахрани снял пилотный эпизод. За производство отвечает Universal Cable Productions («Мистер Робот»).