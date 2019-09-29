Marvel TV может отказаться от создания сериалов в пользу Marvel Studios

По голливудскому закулисью поползли слухи о том, что будущее подразделения Marvel TV, возглавляемое Джефом Лоэбом, под вопросом. Издание Variety, ссылаясь на многочисленных анонимных инсайдеров в индустрии, сообщает, что довольно скоро разработка многосерийных проектов полностью перейдёт в ведение Marvel Studios.

Эту информацию подпитывают недавние события. Подразделение Кевина Файги наращивает темпы производства марвеловских сериалов для потокового сервиса Disney+, а деятельность Marvel TV, наоборот, снижается: общие с Netflix проекты канули в небытие, а из новых после недавнего закрытия «Призрачного гонщика» остался один «Хеллстром».

Сейчас у Marvel Studios в официальной разработке шесть сериалов: «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «ВандаВижн», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-халк». Все они — часть одного большого плана MCU и в отличие от сериалов Marvel TV будут вписаны в общий сюжет киновселенной.

Так охарактеризовал ситуацию один из источников Variety.

Сериалы Файги далеко за пределами того, что могла когда-либо позволить себе Marvel TV. У него есть доступ ко всем персонажам MCU, у других этого попросту нет, не говоря уже о куда более внушительных финансовых вливаниях.

Ожидается, что бюджет каждого 6–8-серийного сериала составит около $ 100 млн, тогда как все четыре 13-серийных сольника на Netflix — «Сорвиголова», «Железный кулак», «Джессика Джонс» и «Люк Кейдж» — совокупно обошлись в $ 200 млн.

Предполагается, что Marvel TV, по крайней мере, на какое-то время сосредоточит своё внимание на создании анимационных сериалов об участниках команды The Offenders для Hulu, а Marvel Studios активно возьмётся за свои крупнобюджетные художественные сериалы в рамках расширения MCU.