«Корона» — трейлер третьего сезона с Оливией Колман в роли королевы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона «Короны», представляющий новый актёрский состав драмы, возглавляемый оскароносной Оливией Колман («Фаворитка»). Актриса вновь играет королеву — на этот раз Елизавету II в пору её зрелости. Сериал возвращается а экраны 17 ноября.

Продолжение исторической драмы Питера Моргана охватывает события «эры Вильсона». Впервые Гарольд Вильсон занял пост премьер-министра Великобритании в 1964 году. Это время взлёта The Beatles, победы страны в Чемпионате мира по футболу, а также глобальных перемен в мире, стране и обществе, к которым королевскому двору придётся приспосабливаться.

В третьем сезоне снимаются Тобайас Мензис (принц Филипп), Хелена Бонем Картер (принцесса Маргарет), Бен Дэниелс (лорд Сноудон), Джейсон Уоткинс (Гарольд Вильсон), Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер), Джош О’Коннор (принц Чарльз), Эмералд Феннел (Камилла Паркер-Боулз), Чарльз Дэнс (лорд Маунтбеттен), Эрин Доэрти (принцесса Анна) и Мэрион Бэйли (королева-мать).