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Нуарный эпизод ждёт зрителей пятого сезона «Люцифера» на Netflix

Потоковый сервис Netflix не зря расширил финальный сезон фантастической драмы «Люцифер» до 16 эпизодов. Теперь команде сериала есть где разгуляться — не только полнее раскрыть истории главных героев, но и сделать это максимально интересными способами.

Так, например, четвёртый эпизод станет полноценным чёрно-белым фильмом в стиле 40-х годов прошлого века. Нуарная история расскажет доселе нераскрытые подробности жизни верного друга и напарника Дьявола — демона Мейз в исполнении Лесли-Энн Брандт. Разумеется, подобный антураж не может обойтись без хорошего музыкального номера. Играющий самого Люцифера Морнингстара Том Эллис уже известен своим бархатным вокалом, а в этот раз Брандт составит ему дуэт.

Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Эйми Гарсиа сыграют персонажей, не похожих на своих обычных героев. К ним, весьма возможно, примкнёт Триша Хелфер, сыгравшая в сериале сразу несколько ролей, однако в какой ипостаси появится она на этот раз — секрет.

Завершение истории короля Ада, подрабатывающего детективом в Лос-Анджелесе, появится на Netflix в 2020 году. Создатели и шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон подведут своё детище к финалу, который, по словам Эллиса, должен всё же выйти лучше, чем у «Игры престолов». Аминь.

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Люцифер
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