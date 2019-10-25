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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Мистический триллер «Зло» продлён на второй сезон

Мистический триллер «Зло» с Катей Херберс, Майком Колтером и Майклом Эмерсоном получил от телеканала CBS продление на второй сезон. И это всего после четырёх вышедших в эфир эпизодов. Проект демонстрирует солидные рейтинговые показатели — каждая серия за неделю собирает у экранов 7,1 млн зрителей.

13-серийный первый сезон рассказывает о давнем противостоянии науки и религии, а также раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар (Херберс) изучает загадочные и необъяснимые дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения в компании с семинаристом Дэвидом Акостой (Колтер) и его напарником-технарём Беном Шакиром (Аасиф Мандви).

В проекте также задействованы Бруклин Шак, Скайлар Грэй, Мэдди Крокко и Дэлия Кнапп. Создателями проекта выступают талантливые Роберт и Мишель Кинги («Безмозглые»).

Вдобавок CBS заказал дополнительные серии для своих комедийных новинок «Единорог», «Боб любит Абишолу», а также для медицинской драмеди «Второй шанс Кэрол» и юридической драмы «Всем встать». Таким образом все перечисленные новички получили по полному первому сезону.

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