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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Калейдоскоп ужасов» вернётся на второй сезон

Специализирующийся на ужастиках Shadder оформил продление на второй сезон своему первому оригинальному проекту — хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Глава стримингового сервиса Крэйг Энглер заявил, что сериал демонстрирует высокие рейтинговые показатели и оправдал все возложенные на него ожидания, поэтому они счастливы обеспечить ему продолжение.

Сериал является современной интерпретацией одноимённого культового фильма 1982 года от Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Это сборник из дюжины коротких рассказов-страшилок — жутких, драматических, иногда забавных и поучительных.

В первом сезоне снялись Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер, Ди Джей Куоллс и другие. Отдельные эпизоды срежиссировали Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.

Грег Никотеро («Ходячие мертвецы») выступает шоураннером проекта, а его компания KNB EFX Group занимается гримом и созданием жутких существ.

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Калейдоскоп ужасов
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