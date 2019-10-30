«Калейдоскоп ужасов» вернётся на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Специализирующийся на ужастиках Shadder оформил продление на второй сезон своему первому оригинальному проекту — хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Глава стримингового сервиса Крэйг Энглер заявил, что сериал демонстрирует высокие рейтинговые показатели и оправдал все возложенные на него ожидания, поэтому они счастливы обеспечить ему продолжение.

Сериал является современной интерпретацией одноимённого культового фильма 1982 года от Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Это сборник из дюжины коротких рассказов-страшилок — жутких, драматических, иногда забавных и поучительных.

В первом сезоне снялись Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер, Ди Джей Куоллс и другие. Отдельные эпизоды срежиссировали Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.

Грег Никотеро («Ходячие мертвецы») выступает шоураннером проекта, а его компания KNB EFX Group занимается гримом и созданием жутких существ.